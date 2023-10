Novye kvartiry ryadom s prirodnym zapovednikom v Stambule

Karakocali, Turcja

od €234,000

Z dumą przedstawiamy ten niesamowity projekt w najlepszej ekologicznie czystej okolicy Alanyi, ze wspaniałymi widokami na góry. Oba to spokojna, cicha, dobrze rozwinięta część miasta, z bogatą infrastrukturą społeczną, licznymi sklepami, bankami, supermarketami, barami, restauracjami, szkołami, transportem publicznym. Ta prestiżowa okolica znajduje się zaledwie 3 km. od centrum miasta i ma wiele zalet, zielone place, parki, wyposażone plaże Rosen Park to nowy luksusowy kompleks, ze wszystkimi udogodnieniami i idealnymi warunkami życia. Jest to również doskonały wybór dla tych, którzy chcą mieszkać w luksusowych mieszkaniach w prestiżowej okolicy i otrzymywać wysokie dochody z wynajmu mieszkań. Rosen Park to nie tylko wygodne i przytulne życie, ale także idealna lokalizacja na powierzchni 3,001 m2 w malowniczym miejscu. Kompleks będzie się składał z dwóch bloków i 24 przestronnych apartamentów o układzie: 2 + 1 mieszkanie ( 83 m2 ) 3 + 1 mieszkanie ( 140 m2 ) 1 dupleks + 194 m2 ( 4 ) 1 basen o łącznej powierzchni + 268 m2 Saunę fitness Łaźnia parowa Plac zabaw wewnątrz i na zewnątrz Strefa odpoczynku, Biblioteka gabinetowy Biuro Koszykówka Plac zabaw Generator parking na zewnątrz 24 godziny bezpieczeństwa z kamerami Rozpoczęcie budowy kompleksu: luty 2022 Data zakończenia: Kwiecień 2023 r