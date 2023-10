Novyy masshtabnyy proekt klassa lyuks v rayone Inzhekum Alanya

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w dzielnicy Inzhekum - Alania. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. Powierzchnia apartamentu od 51 do 130 m2. Odległość do morza wynosi 900 metrów, w skrócie jest to obszar z najlepszą plażą Alanyi. Inzhekum znajduje się na zachód od centrum, od Antalyi, 88 km od lotniska. 30 km to duże miasto Manavgat, a do centrum Alanyi — 22 km. Sąsiedni bardziej zamieszkały i zabudowany obszar Avsallar ma całą infrastrukturę. Inzhekum jest mały, ale nowe domy sprawdzonych deweloperów są tutaj dobrze reprezentowane. Obszar ze wszystkich stron otoczony jest lasami iglastymi, bardzo pięknymi i przytulnymi. Głównymi powodami, dla których warto rozważyć nowe mieszkania w tym obszarze, są lasy iglaste i najlepsza plaża z drobnym piaskiem, gdzie odpoczywają z innych obszarów. Istnieje również wyjątkowa plaża w lesie sosnowym z zatoką bez fal, w okolicy do biwakowania i rekreacji w przyrodzie. Ponadto odległość do lotniska w Antalyi jest niewielka w porównaniu do centrum i innych obszarów Alanyi.