Prime Botanic Residence

Karakocali, Turcja

od €98,000

48–195 m² 4

Poddaj się: 2023

OBA VOYAGE DELUXE Ten projekt zostanie ukończony w czerwcu 2023 r. Ułatwienia tego projektu obejmują: - Basen zewnętrzny - Basen wewnętrzny -Jaccuzi -Kąpiel turecka -Sauna -Pokój parowy -Masaż -Salt room -Aqua park -Salon fitness -Tennis court -Kino -Mini golf -Ogród szachowy -Plac zabaw dla dzieci -Pokój zabaw dla dzieci - Miejsce do grillowania -Pokój gier -Tabela bilardowa -Tenis stołowy Odległość do morza 1,5 km + Shuttle to the sea Odległość do centrum Alanyi 3 km Projekt wnętrza mieszkania: -60 i razy; 120 Podłogi granitowe -Lakierowane szafki kuchenne -Black Star Galexi kolorowe granitowe blaty -Wizolowane okna -Specjalnie zaprojektowane stalowe drzwi z wizjerem -Specjalnie zaprojektowane lakierowane drzwi wewnętrzne -Szybka prysznicowa ze szkła hartowanego -Hilton umywalka łazienkowa Obejmuje sypialnie z jedną sypialnią 48 m ² oraz cena 98000 euro Dwupokojowe jednostki dwupoziomowe 129 m ² oraz cena 244000 euro Dwupoziomowe jednostki z trzema sypialniami 157 m ² oraz cena 280000 euro Dwupoziomowe jednostki z czterema sypialniami 195 m ² oraz cena 280000 euro UWAGA: Możesz płacić w ratach i 30% zaliczki