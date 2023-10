Novyy ZhK so vsemi udobstvami v delovom rayone Kagythane

Ciplakli, Turcja

od €159,000

47–86 m² 12

Poddaj się: 2025

Lokalizacja: · Alanya, dystrykt ÇIPLAKLI. · 2,5 km. do morza · Centrum Alanyi znajduje się 3 km od hotelu. · 5 minut do państwowego szpitala naukowego · 45 minut do lotniska Gazipasha · 2 godziny na lotnisko w Antalyi Powierzchnia działki - 25 000 m2 Projekt ma 10 bloków - 600 mieszkań Rodzaje mieszkań - 1 + 1, 2 + 1, I 3 + 1, 4 + 1 i 5 + 1 dwupoziomowe apartamenty ogrodowe i apartamenty typu penthouse. Nasz nowy projekt z widokiem na morze, las i miasto ma bogatą infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną, która obejmuje: · 2000 m2 otwartego basenu, · Park wodny · Basen dla dzieci, · Kryty basen z podgrzewaną wodą, · Basen relaksacyjny, · Salt room, · Sauna, · Hamam, · Pokoje do masażu, · Obszar rekreacji, · Centrum fitness · Sala przyjęć, · Plac zabaw, · Pokój bilardowy, · Kręgle, · Sala telewizyjna, · Kino · Pokój Play Station, · Tenis stołowy – Piłka nożna stołowa, · Sala konferencyjna, · Dekoracyjne tereny rekreacyjne w ogrodzie, · Dekoracyjne leżaki i tereny rekreacyjne przy basenie, · Transfer na plażę. · Otwarty i zamknięty parking dla samochodów · Drzwi wejściowe do rezydencji z hasłem · 24-godzinna prywatna ochrona · System generatora prądu Zakończenie projektu 30.06.2025 Początkowa rata - 50% . Saldo - nieoprocentowana rata przed zakończeniem budowy