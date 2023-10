Gosudarstvennyy proekt ryadom s aeroportom Sabihi Gekchen v Stambule

Sirapinar Mahallesi, Turcja

od €435,161

Projekt znajduje się w odległości spaceru od stacji metra i sklepów. Na terenie znajduje się 13 bloków z mieszkaniami i 60% powierzchni krajobrazowej. Przestronne mieszkania z 1-4 sypialniami i balkonami. Projekt obejmuje duży park, centrum handlowe, szkoły, kawiarnie i restauracje, place zabaw i sportu, ścieżki do joggingu i jazdy na rowerze. Nadaje się do inwestycji i osobistego pobytu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się w czystym, zielonym, nowym i przyjaznym dla rodzin obszarze, z dala od zgiełku, ale z elegancką infrastrukturą transportową w najbardziej komfortowym dostępie do życia nocnego i biznesowego Stambułu. Szczególną cechą kompleksu jest to, że znajduje się on 15 minut jazdy od megaprojektu Turcji, Międzynarodowego Centrum Finansowego. Lotnisko Sabiha Gokcen - 25 minut Lotnisko Ataturk - 45 min Trzeci międzynarodowy port lotniczy - 5 min