Investicionnyy ZhK v odnom iz samyh znamenityh mest v centre Esenyurta

Avsallar, Turcja

od €106,346

64–111 m² 2

Poddaj się: 2023

Apartamenty w oszałamiającej okolicy Avsallar. Avsallar słynie z czystych plaż i niesamowitej natury. Położony 25 km. Z centrum Alanyi. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z czystym wykończeniem, wyposażone w łazienkę i zestaw kuchenny. 1 + 1 - o powierzchni 64 metrów kwadratowych. m., 2 + 1 - powierzchnia 111,5 metra kwadratowego. m. Możliwe jest wybranie mebli i urządzeń według własnych upodobań. Kompleks będzie miał całą niezbędną infrastrukturę do życia i rekreacji: odkryty basen, saunę, siłownię, kryty i odkryty plac zabaw, miejsce do relaksu z krajobrazem. Bezpieczeństwo jest monitorowane przez całą dobę. Ten projekt jest idealny do stałego pobytu i inwestycji. ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. DLACZEGO WSZYSTKO DZIAŁA Z NAMI: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Opowiedzmy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Turcji. - Przeprowadzimy bezpłatną konsultację i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Wybierzemy nieruchomość ZA DARMO. Opowiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości w Turcji. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!