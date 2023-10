Roskoshnye apartamenty v prestizhnom rayone Kadykey

O kompleksie

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Stambule – dzielnica Kadykyoy. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 74 do 344 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na całym świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Projekty nieruchomości budowane są w nowoczesnym Stambule, co zaskakuje ich zasięgiem i poziomem komfortu. Powstają tutaj kompleksy o oryginalnej architekturze, a ostatnio popularne są koncepcje kurortu, w których znajdują się baseny wewnętrzne i zewnętrzne, tereny rekreacyjne, spa.