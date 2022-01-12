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Investicionnyy proekt v samom krasivom meste rayona Kadykey

Marmara Region, Turcja
od
€290,000
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9
Opis Opis
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O kompleksie

Oferujemy nowe apartamenty w Stambule – Kadykyoy district. Kompleks mieszkaniowy obejmuje apartamenty 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia mieszkania wynosi od 58,79 do 113,03 m2. Stambuł jest największym miastem w Turcji, które znajduje się jednocześnie w dwóch częściach świata: Europie i Azji. Miasto położone jest nad brzegiem Morza Marmara i Morza Czarnego, oddzielone Cieśniną Bosfor. Stambuł nie jest stolicą Turcji, ale stał się kulturalnym, przemysłowym i finansowym centrum kraju, jednym z najważniejszych miast na całym świecie. Stambuł to miasto perspektyw, kolebka historii z majestatycznymi meczetami, wyjątkowym dziedzictwem kulturowym, tysiącami atrakcji. Dlatego kupując mieszkanie w Stambule, zawsze będziesz w centrum świata. Nieruchomości charakteryzują się podłogą w zależności od powierzchni. W pobliżu morza są niskie domy, luksusowe wille. W części sypialnej znajduje się wiele wieżowców, drapaczy chmur. Inwestowanie w Stambule przyniesie dobre zyski kapitałowe i wysokie dochody z wynajmu, ponieważ miasto ma stały napływ obcokrajowców, studentów, turystów, zabezpieczonych obywateli Turcji z innych regionów. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!
Parametry obiektu
Rok realizacji
Rok realizacji
2024
Lokalizacja nowego budynku
Marmara Region, Turcja

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Investicionnyy proekt v samom krasivom meste rayona Kadykey
Marmara Region, Turcja
od
€290,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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KURT SUITE 20 Kargicak Жилой комплекс в районе Каргыджак Мы рады представить вам новый жилой комплекс в Районе Каргыджак. Всего 400 м отделяет дом от ласкового Средиземного моря и чистейшего пляжа. Рядом с домом открылся супермаркет Мигрос, кафе CupStore и продолжают открываться новые заведения. В 300 м от дома проходит еженедельный фермерский рынок. Набережная, в районе нашего Suit 20, имеет широкий галекдный пляж без плит, парковую зону с бескдками. По пляжу свободно гуляют павлины. Инфраструктура жилого комплекса состоит из: Бассейн ( 70 кв.м. ) Детская площадка Фитнес зал Сауна Паровая комната Джакузи Душевые, раздевалки, санузлы Беседка Парковка на территории Растояния: 450 mm – до моря 1,5 км — поликлиника 25 км – до аэропорта Газипаши 6 км – госпиталь 15 км – центр Алании 450 m – автобусная остановка 1,5 км – до школы 250 mm — супермаркет   Квартира 1 + 1: Кухня-гостиная американского типа: 19.00 m2 Спальня: 10,00 m2 Ванная комната: 4,00 m2 Балкон: 6,10 m2 Общая площадь: 39 M2 ( Брутто площадь 44 кв.м. )   Квартира-дуплекс 2 + 1 Кухня-гостиная американского типа: 25,00 m2 — 30,00 m2 Спальня 1: 10,50 m2 — 11,50 m2 Спальня 2: 12,00 m2 — 13,50 m2 Ванная комната: 4,00 m2 Ванная комната: 3,90 m2 Холл: 3,00 m2 Балкон: 6,10 m2 — 6,60 m2 Балкон 2: 6,00 m2 Дуплекс No: 16 — 72,70 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 17 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 18 — 80,30 m2 / площадь брутто 100,00 M2 Дуплекс No: 19 — 74,00 m2 / площадь брутто 100,00 M2   Технические характеристики: Толщина внутренних стен: 13 cm Толщина внешних стен: 23 cm Бетон: C30-C25 Крыша: теплоизоляция, натуральная черепица Гидроизоляция всех полов здания ( ванные комнаты и балконы ) Металлопластиковые стеклопакеты Мебель и двери лакированные 1-го класса с акриловым окрашиванием Начало строительства: июнь 2022 Дата ввода в эксплуатацию: Июль 2023 План оплаты: Первоначальный взнос:% 50 Скидка при оплате 100%: 3% от цены квартиры  
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Zespół mieszkaniowy Dlya prozhivaniya i dlya investiciy
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€73,000
Powierzchnia 114 m²
1 obiekt 1
Poddaj się: 2024
LOKALIZACJA: TOMUK / ERDEMLI / MERSIN 1 + 1 46–53 M2, 70–75 M2 2 + 1 72-80M2 100-108 M2 3 + 1 117M2 160M2 Kompleks składa się z 1. ETAPU BLOKU A i B. Również w kompleksie będą 4 WILLY 2 BLOK RAZEM BĘDZIE 357, kompleks 15 pięter. W 1 KWARTAŁU BĘDZIE CAŁKOWITE 201 KWARTAŁÓW. WYBRANY + PEŁNY ETAP + 15 ETAP I podstawa TO BĘDZIE 6 miejsc handlowych ( MAGAZINY ). ODLEGŁOŚĆ DO MORZA 150 metrów  W pobliżu: sklep, bazar, apteka, szkoła, przedszkole. MEDYCYNA RODZINNA ( CENTRUM ZDROWIA ) 250 metrów Na terytorium KRÓTKIE FITNES OTWARTE BASSIN Zamknięty basen CAFETERIA NA PODSTAWIE KOORT TENNIS KINOZALA AKVAPARK KĄPIEL ( 2 szt. ) – SAUNA ( 2 szt. ) DZIAŁKI BARBECY DROGI PRZEPROWADZANIA GRA DZIECKA GENERATOR -7/24 BEZPIECZEŃSTWO - SYSTEM KAMERY Obszary rekreacji, obszar mangalu PARKOWANIE OTWARTE WITAMY W WELOSIPE TUTAJ STREFA Pierwszy WKŁAD 50% raty jest nieoprocentowany do czerwca 2024 r.   Data pracy: 12.01.2022. DATA WYDAJNOŚCI PRACY: 30.12.2024. Zadzwoń teraz !!!!  Whatsapp    
Dzielnica mieszkaniowa One Bedroom City Apartment
Dzielnica mieszkaniowa One Bedroom City Apartment
Mahmutlar, Turcja
od
€127,000
Jest to jasne, wygodne mieszkanie z jedną sypialnią na sprzedaż w Alanyi, Mahmutlar, z zapleczem socjalnym dla Twojej wygody.  Powody zakupu Ta nieruchomość w Alanyi Sklepy wychodzą na zewnątrz Bardzo blisko plaży Nowoczesny i jasny design Nieruchomość Usytuowana w pobliżu restauracji, kawiarni i sklepów. jest tylko 300 metrów od pięknej piaszczystej plaży Mahmutlar i tylko krótki spacer do centrum miasta. Kompleks wita nowoczesną recepcję o oszałamiającym designie. Wejdź do przyjaznego holu ze wspaniałym odbiorem i zadbanym ogrodem, który wzbudzi zazdrość sąsiednich mieszkań.  Obiekt umieszczony na pierwszym piętrze jako sala fitness, sauna, łaźnia parowa, pokój relaksacyjny. Ten piękny apartament z jedną sypialnią o łącznej powierzchni mieszkalnej wynosi 63 m2 z jedną sypialnią i salonem z otwartą kuchnią. Ten piękny apartament przechodzi wysoką jakość i zostanie zaprezentowany w nowym, w pełni wyposażonym stanie z ładnie zaprojektowanym. Wszystkie apartamenty są klimatyzowane, a jednostka prądu przemiennego jest ukryta, aby wyglądać ładnie na zewnątrz. Każdy apartament ma przestronny salon, a rozległe okna są zaprojektowane tak, aby uzyskać obfite naturalne światło. z dużym tarasem możesz zjeść smaczną kolację w ładnym klimacie. Jest idealny na kilka apartamentów wakacyjnych w Alanyi i można go wynająć na dłuższy i krótki okres. Cechy apartamentu z jedną sypialnią w Alanyi Pływanie z basenem zjeżdżalnia z hydromasażem JacuzziPokój parowy Sauna Pokój relaksacyjny Wi-Fi Kamery bezpieczeństwa
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