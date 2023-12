Kvartira vashey mechty

Marmara Region, Turcja

od €294,299

Rezydencja oferuje boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i tenisa, centrum fitness, place zabaw dla dzieci, kawiarnię i restaurację, teren zielony, altanę, miejsce do grillowania, basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, parking, system bezpieczeństwa. Zakończenie - grudzień 2024 r. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 5 minut spacerem od hoteli, kawiarni, restauracji, ośrodków sportowych i zdrowotnych. Autostrada - 1,5 km Marina - 1,7 km Stacja metra - 2 km Najbliższe lotnisko - 37 km