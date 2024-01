Novyy stilnyy proekt vsego v 300 metrah ot peschanogo plyazha

Didim, Turcja

od €235,000

Amazing Sea View Duplex na sprzedaż w Akbuk – Oszałamiający drugi dom w Turcji Oszałamiający dwupoziomowy widok na morze na sprzedaż w Akbuk – Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami na sprzedaż w pięknym kompleksie w Akbuk. Akbuk nadal jest wschodzącą gwiazdą rynku nieruchomości każdego dnia w regionie Didim z jego powietrzem, morzem, plażą, portem Akbuk i planowanym systemem osadniczym. Jest to miejsce preferowane przez tych, którzy chcą słuchać ciszy zieleni i błękitu w popularnych miejscach, takich jak Sapli Ada, Sahte Cennet i Zatoka Kazikli. Akbuk jest domem dla popularnych hoteli, kurortów, barów, restauracji i wyposażonych atrakcji plażowych. Położony na grzbiecie wzgórz Akbuk w ekskluzywnym kompleksie z panoramicznym widokiem na morze. Będziesz mógł prowadzić spokojne i bezpieczne życie z rodziną z dala od tłumów miasta z pełnym widokiem na morze i przyrodę. Idealny zarówno na dom wakacyjny, jak i całoroczny. W tym regionie, który zachowuje swoją naturalność przy mniejszej budowie, będziesz miał okazję żyć w zdrowy sposób z lasami sosnowymi i górską scenerią oraz dużą ilością natlenionego powietrza. Po wejściu do idealnego mieszkania z 4 sypialniami wita Cię długi korytarz i błyszczące szare płytki podłogowe. Do dyspozycji Gości jest luksusowa i stylowo zaprojektowana rodzinna łazienka z kabinami prysznicowymi, ceramiką podłogową i ścienną, kabiną prysznicową, przygotowaną z wysokiej jakości materiałów i najwyższej jakości wykonania. Po drugiej stronie długiego korytarza znajduje się salon i kuchnia na otwartym planie. Kuchnia w kształcie litery L znajduje się po prawej stronie przestronnego salonu. Duże przesuwane drzwi salonu wychodzą na bardzo duży balkon z przepięknym widokiem na morze i basen. Możesz łatwo stworzyć miejsce, w którym możesz jeść i opalać się na balkonie. Na tym piętrze znajduje się również duża sypialnia dobrej wielkości. Na podłodze grouund znajdują się 3 duże sypialnie, wszystkie podwójne i inna rodzinna łazienka. Główna sypialnia ma ponownie dostęp do dużego balkonu z przepięknym widokiem na morze i basen. Kompleks posiada duży wspólny basen, ogromny wspólny taras do opalania, duży ogród komunalny, całodobową telewizję przemysłową. Do plaży i centrum miasta jest 2 km. Przestronny, oszałamiający dwupoziomowy apartament jest oferowany na rynku nieruchomości w pełni umeblowany i gotowy do zamieszkania. Możemy zapewnić dotowaną wycieczkę inspekcyjną dla każdego, kto jest poważnie zainteresowany zakupem nieruchomości w regionach, w których sprzedajemy nieruchomości… Ze wspaniałym klimatem, gościnnymi ludźmi i wspaniałymi nieruchomościami Turcja musi być Twoim pierwszym wyborem dla Twojego domu na słońcu. Chociaż możesz przeglądać nieruchomości w naszej witrynie internetowej i pakietach informacyjnych, nic nie można porównać do jakości i stylu życia, w które kupujesz. Ogólnie rzecz biorąc, wyprawa inspekcyjna trwa 3 lub 4 dni, co zwykle jest wystarczająco długie, aby jeden z naszych oddanych doradców poprowadził cię przez cały proces, od przeglądania nieruchomości po pomoc w zakresie legalności. Będziemy tam, aby powitać cię z lotniska, dopóki nie wyjdziesz. Twoje wizyty kontrolne są w pełni eskortowane i jesteśmy dumni z opieki nad naszymi klientami. Aby zobaczyć, co ten kraj ma do zaoferowania, zarezerwuj podróż inspekcyjną za pośrednictwem jednego z naszych doradców. ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ O AKBUK Akbuk jest jednym z ukrytych klejnotów Turcji, położonym na południowo-zachodnim wybrzeżu Morza Egejskiego. Miasto jest idealnie położone w pięknej zatoce otoczonej chronionymi lasami sosnowymi i gajami oliwnymi. Akbuk to małe miasteczko, które rozwija się dzięki starannemu planowaniu i ma niesamowitą zatokę, w której można słuchać ciszy i oglądać zachód słońca. To tylko 20 minut jazdy od znanego ośrodka wypoczynkowego Altinkum i niecałe 90 minut od lotniska Bodrum. Akbuk ma również najwyższy stosunek tlenu i najniższy wskaźnik wilgotności w Turcji. Dzięki temu Akbuk byłby idealnym miejscem do kupowania nieruchomości dla osób cierpiących na problemy zdrowotne, takie jak astma, reumatyzm i cukrzyca. Jak zalecił lekarz tol ive w rejonie Akbuk. Widok na morze i góry otaczające Akbuk zapiera dech w piersiach, a bryza morska i miękkie piaszczyste plaże są idealne na upalny letni dzień. W połączeniu z dostępną lokalną kuchnią i niekończącą się gościnnością mieszkańców, Akbuk wywrze trwałe wrażenie na tych, którzy odwiedzają. POBLIŻSZE ATRAKCJE Rejsy statkiem, nurkowanie z rurką, nurkowanie, Wędkarstwo, jazda konna, park wodny i sporty wodne. UDOGODNIENIA LOKALNE Bankowość / punkty gotówkowe, lekarze, chemik, supermarkety. Lokalny Pazar dostarczający świeże produkty. Kawiarnia internetowa, restauracje, bary i kawiarnie. Kluby plażowe dla relaksu. Marina, wypożyczalnia samochodów i wiele innych udogodnień. Niezawodna usługa taksówkowa. Częste niedrogie lokalne połączenia autobusowe. WIDZENIE WIDZENIA Świątynia Apolla Starożytne miasto Miletu Dom Virgin Mery Efez ABY ZARZĄDZAĆ WIDOKIEM NA TĄ NIERUCHOMOŚĆ I INNE OPCJE NIERUCHOMOŚCI, ZADZWOŃ DO NAS TERAZ