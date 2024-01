Novyy proekt ZhK s infrastrukturoy v rayone Oba

Karakocali, Turcja

od €160,000

Poddaj się: 2024

Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Oxo Oba Residence — elegancki blok mieszkalny o nowoczesnej architekturze z oryginalnym rozwiązaniem projektowym. Infrastruktura: - winda; - basen odkryty; - sauna; - fitness; - elektrogenerator. Mieszkania do wynajęcia: Apartamenty i penthouse Oxo Oba Residence w Turcji są wynajmowane w czystym wykończeniu, w pełni gotowe do osiedlenia się i mebli. Wybierając nieruchomości w Turcji od dewelopera w Oxo Oba Residence, otrzymujesz: stalowe drzwi, oświetlenie główne i punktowe, zestaw słuchawkowy z granitowymi blatami i sprzętem gospodarstwa domowego, kompletny zestaw hydrauliczny, sufity podwieszane, okna z podwójnymi szybami, płytki ceramiczne na podłodze i zmywalna farba na ścianach, wszystko, co jest zawarte w koncepcji: klasa czystego wykończenia « luksus ». Lokalizacja: Kompleks mieszkaniowy Oxo Oba Residence będzie położony w pięknym miejscu u podnóża grzbietu Toros, w otoczeniu pomarańczowych ogrodów i gajów awokadzkich, 1100 metrów od plaż, 1,5 km od najnowszej zabudowy miejskiej obszaru Oba. W odległości spaceru od przystanku transportu publicznego Oxo Oba Residence — nowy szpital o znaczeniu federalnym, sklepy, apteki, szkoły, przedszkola i wszystko, czego potrzebujesz do wygodnego życia. Również w odległości spaceru — hipermarket METRO, « Kochtash » i nowa obwodnica, do której można dotrzeć w dowolnym obszarze Alanyi w ciągu kilku minut. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Turcji dla Twojego budżetu i życzeń!