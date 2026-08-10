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Wille z tarasem na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille z prywatnym basenem w prestiżowej dzielnicy Güzelbaţa, MuratpaşaElegancka a…
$743,164
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INEST HOMES
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