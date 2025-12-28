Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z ogrodem na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

9 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/7
Co otrzymasz: Ready- wykonane luksusowe willi 3 + 1 w Tepe obszarze. Na budowie: Budowa te…
$3,74M
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 336 m²
Piętro 1/6
What you get: Premium villas in the project with panoramic views of the Mediterranean Sea. A…
$3,46M
Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Wille 4 + 1 z panoramicznym widokiem w górach Tepe…
$2,20M
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
Piętro 5/5
$1,15M
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 680 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co masz: Luksusowa willa 5 + 2 w okolicy Bektash z pięknym widokiem na morze i s…
$1,81M
Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium w Alanya z panoramicznym wido…
$1,74M
