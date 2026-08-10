Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Basen

Penthouse z basenem na Sprzedaż w Muratpasa, Turcja

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/10
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w odległości spaceru od plaży Kleopatra, Alanya. O b…
$488,427
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w małym kompleksie niedaleko Cleopatra Beach, Alania.…
$391,663
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: 2 + 1 dwupoziomowy apartament o powierzchni 128 m2 znajduje się na trzecim pię…
$212,388
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 9
Co dostajesz: Można uzyskać elitarny apartament 2 + 1 w prestiżowym kompleksie w samym sercu…
$553,434
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się