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Domy w górach na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

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49 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$953,056
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1/2
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co otrzymasz: 3 + 1 wille w cichej, prestiżowej okolicy Be…
$691,170
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 555 m²
Wille z Komfortowymi Przestrzeniami Mieszkalnymi w Alanyi Bektas Wille znajdują się w dzieln…
$2,03M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 12
Wyjątkowo Zaprojektowane Apartamenty Blisko Morza w Alanyi Alanya to rozwinięty region pod w…
$608,515
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Szeregowiec 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$150,063
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 4
Kompleks, ukończony w 2025 roku w Antalya Center, składa się z dwóch bloków. Znajduje się za…
$116,178
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Morze w Alanyi Luksusowo zaprojektowane wolnostojące…
$782,813
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Dom 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 112 m²
Eleganckie Wille Splecione z Naturą w Tepe w Alanyi Wille jednorodzinne znajdują się w Tepe,…
$513,185
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Szeregowiec 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks, zbudowany w Antalya / Kundu w 2025 roku, został zbudowany przez jedną z wiodących …
$156,128
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Dom znajduje się w samym sercu Antalya City Center, Işıklar Street. Lokalizacja 400M od Star…
$425,272
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Wille z Widokiem na Miasto i Morze oraz z Technologią Inteligentnego Domu w Alanyi Region Te…
$2,08M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 434 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojące Wille z Widokiem na Zamek w Otoczeniu Natury w Bektaş Alanya Stylowe wille znaj…
$2,96M
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Dom 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy z Widokiem na Miasto i Morze w Alanyi Oba Domy położone są w Alanya Oba, spokojnej okol…
$689,182
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 512 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt dwóch luksusowych w…
$2,88M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille o Luksusowym Wystroju i Wyposażeniu w Alanyi Yeşilöz Alanya jest jednym z…
$1,30M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Domy z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Kompleksie w Tepe, Alanya Te domy znajdują się w Tepe…
$954,726
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$906,848
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Dom 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Eleganckie Wille Splecione z Naturą w Tepe w Alanyi Wille jednorodzinne znajdują się w Tepe,…
$655,737
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z Widokiem na Miasto i Morze oraz Systemem Smart Home w Alanyi Alanya jest jednym z na…
$3,73M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 272 m²
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Morze, Miasto i Góry, w Otoczeniu Przyrody w Alanyi Kargıca…
$1,39M
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Willa 8 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 8 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Indywidualnie Zaprojektowana Willa z Widokiem na Miasto, Zamek i Morze w Alany…
$1,67M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/13
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy premiowej z panoram…
$968,790
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium w Alanya z panoramicznym wido…
$1,74M
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Dom 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Dom 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1
Eleganckie Wille z Widokiem na Morze w Alanyi İncekum Eleganckie wille znajdują się w rozwij…
$705,346
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$1,13M
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Dom 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Dom 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 350 m²
Wille z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Projekcie w Alanyi w Turcji Alanya wyróżnia się bogatą…
$750,893
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Willa z Naturalnych Materiałów Kamiennych w Alanyi Avsallar Ta wyjątkowa willa znajduje się …
$2,27M
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Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze w Kompleksie w Alanyi Antalya Region Tepe, jeden z…
$551,007
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 677 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnym Podgrzewanym Basenem i Ogrodem w Alanyi Wille na sprzedaż znajdują się w K…
$1,16M
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