  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Taras

Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

2 obiekty total found
Bliźniak 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
$9,42M
Bliźniak 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 340 m²
Piętro 2/2
$8,59M
