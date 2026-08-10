Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Muratpasa, Turcja

;
penthouse’y
305
apartamenty wielopoziomowe
3
1 pokojowe
534
2 pokojowe
656
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
64 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
$156,665
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2
What you get: An apartment with a 1+1 layout, with a total area of ​​60 m² (gross), is locat…
$172,483
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 8
Co masz: nowoczesne mieszkanie 2 + 1 o powierzchni 110 m2 brutto, znajduje się na 8 piętrze,…
$286,352
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 5/8
Co masz: Przestronne nowe mieszkanie 3 + 1 na 5 piętrze Całkowicie wykończona obudowa "pod k…
$692,407
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Obiekt wideo Na czynsz. Dla inwestycji Nowy kompleks mieszkalny w Alany…
$269,556
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w projekcie inwestycyjnym…
$459,628
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny z apartamentami w centru…
$208,738
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum …
$230,390
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 9/10
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w odległości spaceru od plaży Kleopatra, Alanya. O b…
$488,427
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Co dostajesz: Przytulny urządzony apartament z funkcjonalnym układem, wysoka lokalizacja pod…
$116,890
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Co otrzymasz: jasny nowoczesny 1 + 1 apartament o powierzchni 55 m2, położony na drugim pięt…
$175,194
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Co dostajesz: Przytulny apartament planowanie 1 + 1 o łącznej powierzchni 65 m2, położony na…
$103,841
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2
Co masz: Nowy jasny 1 + 1 mieszkanie w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym znajduje się w sam…
$144,320
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w nowym projekcie w centr…
$220,826
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty i penthouses w odległości spaceru od Morza …
$284,532
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Apartamenty na pierwszej linii brzegowej w centrum Alanya. Na budowie: Budowa…
$414,702
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: Przestronne liniowe mieszkanie z trzema sypialniami i dużym salonem w jednym z…
$540,744
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Penthouses w małym kompleksie niedaleko Cleopatra Beach, Alania.…
$391,663
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Luksusowe apartamenty w centrum Alany…
$313,709
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3
$168,892
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Projekt inwestycyjny w centrum Alanyi, 50 metrów o…
$242,367
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Muratpasa, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie w…
$271,860
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 1/12
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w pobliżu morza w centrum Alanya. Na bud…
$224,630
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1
$190,309
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1
$186,616
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/7
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w luksusowym ośrodku mieszkalnym w ce…
$273,012
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w nowym kompleksie na wzgórzach Alanya…
$214,606
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1
Co otrzymasz: 2 + 1 dwupoziomowy apartament o powierzchni 128 m2 znajduje się na trzecim pię…
$212,388
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1
Co masz: Przestronne 1 + 1 apartament o powierzchni 53 m2 z przemyślanym układzie: oddzielna…
$152,608
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 2/12
Co dostajesz: Przytulny apartament 1 + 1 z rozwiniętą infrastrukturą luksusową w kompleksie …
$189,890
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się