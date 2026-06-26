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Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Milas, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Milas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Milas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy Apartament z Prywatnym Ogrodem na Wynajem w Horizon Sky Milas Ten dwupokojowy a…
$925
za miesiąc
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