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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Mezitli, Turcja

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1 pokojowe
168
2 pokojowe
157
3 pokojowe
36
4 pokojowe
12
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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