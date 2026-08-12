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Długoterminowy wynajem penthouse’ów z widokiem na morze w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
16
Alanya
15
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1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Alanya, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowy Apartament na Wynajem w Alanyi, Büyükhasbahçe Büyükhasbahçe to jedna z prestiżo…
$1,045
za miesiąc
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Parametry nieruchomości w Mediterranean Region, Turcja

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