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Wynajem długoterminowy pomieszczeń biurowych w Mediterranean Region, Turcja

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1 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 86 m² w Muratpasa, Turcja
Pomieszczenie biurowe 86 m²
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 3/3
Biuro 2-Pokojowe na Wynajem w Strzeżonym Kompleksie przy Alei Aspendos w Antalyi Biuro do wy…
$1,882
za miesiąc
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