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Restauracje na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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1 obiekt total found
Lokale gastronomiczne 230 m² w Muratpasa, Turcja
Lokale gastronomiczne 230 m²
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 230 m²
Lokal Użytkowy z Najemcą na Sprzedaż w Centralnej Lokalizacji w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar,…
$808,237
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