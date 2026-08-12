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Biznes na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

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1 obiekt total found
Gotowy biznes 60 m² w Mediterranean Region, Turcja
Gotowy biznes 60 m²
Mediterranean Region, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Ten nowoczesny projekt handlowo-biurowy położony w samym sercu Avsallar przy ulicy Ataturk, …
$105,286
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