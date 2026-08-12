Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Mediterranean Region
  4. Komercyjne
  5. Zakład produkcyjny

Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Mediterranean Region, Turcja

;
nieruchomości komercyjne
142
hotele
32
pomieszczenia biurowe
25
nieruchomości inwestycyjne
11
Pokaż więcej
Zakład produkcyjny Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Zakład produkcyjny 10 m² w Nacarli, Turcja
Zakład produkcyjny 10 m²
Nacarli, Turcja
Powierzchnia 10 m²
$110,45M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się