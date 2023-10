Dubaj, Emiraty Arabskie

od €1,69M

Poddaj się: 2025

Stay Property ma przyjemność zaprezentować nowy projekt willi premium na granicy miast Side i Manavgat. Side i Manavgat – organiczne połączenie nowoczesnej infrastruktury i dogodnej lokalizacji, ze względu na bliskość popularnych nadmorskich kurortów tureckiego regionu Morza Śródziemnego. Główną cechą tego regionu jest jego naturalne bogactwo: oprócz zielonych lasów piny i przezroczystego ciepłego morza, górska rzeka Manavgat z naturalnym wodospadem płynie tutaj, na brzegach, na których powstanie RIVA PORT VILLAS SIDE. Projekt znajduje się w południowo-zachodniej części kraju, 75 km od lotniska w Antalyi, co zapewnia łatwą logistykę. Kompleks będzie się składał z prywatnych trzypiętrowych willi planistycznych 6 + 1. Powierzchnia willi wynosi od 541 do 574 m2. Każda willa będzie wyposażona w prywatny basen i ogród, łaźnię turecką, saunę, siłownię, kino, hobby, a także kryty parking. Ta nieruchomość nadaje się do uzyskania obywatelstwa tureckiego. Aby wyjaśnić szczegóły, napisz do nas czat, zamów połączenie lub zostaw aplikację. Z przyjemnością Ci pomożemy!