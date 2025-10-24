Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Manavgat, Turcja

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Manavgat, Turcja
Dom 3 pokoi
Manavgat, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 2 Sypialniami i Ogrodem przy Plaży w Örenşehir, Manavgat Położona w Örenşehir, nadmo…
$381,780
