Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kumluca
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Kumluca, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Adrasan, Turcja
Willa 7 pokojów
Adrasan, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Jacuzzi w Antalyi Adrasan Wolnostojąca willa, położona w Adra…
$841,938
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się