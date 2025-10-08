Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kumluca
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Kumluca, Turcja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Adrasan, Turcja
Willa 4 pokoi
Adrasan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Piętro 1/1
Wolnostojąca Willa z Basenem i Kominkiem w Adrasan, Antalya Adrasan, nadmorskie miasteczko w…
$601,834
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się