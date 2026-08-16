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Wille w górach na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Willa 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z Przestronnym Ogrodem na Sprzedaż w Çağlarca, Konyaaltı Dzielnica Çağlarca, położona w …
$314,633
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Willa 6 pokojów w Konyaalti, Turcja
Willa 6 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 4
Welcome to Cosy Life Villas! into our cozy villas for life, where you can welcome the new d…
$2,15M
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