Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Konyaalti, Turcja

2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 5/12
Apartament z 2 Sypialniami do Wynajęcia w Nadmorskim Kompleksie z Krytym i Odkrytym Basenem …
$2,596
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 7/12
Mieszkanie z 2 Sypialniami w Nadmorskim Kompleksie w Konyaaltı, Antalya Mieszkanie znajduje …
$2,714
za miesiąc
