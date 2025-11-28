Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z tarasem na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

wille
5
szeregowcy
3
bliźniaki
7
6 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/5
$7,83M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4/4
$10,38M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$12,17M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Bliźniak 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 4/4
$8,41M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 2/2
$7,36M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Dom 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Piętro 15/20
$98,55M
Zostaw prośbę
