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Bliźniaki w górach na sprzedaż w Konyaalti, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Góry Blisko Plaży w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Antalyi Apar…
$286,170
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