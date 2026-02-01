Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z garażem na sprzedaż w Kepez, Turcja

3 obiekty total found
Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
Kompleks ukończony w 2025 roku znajduje się w regionie Antalya / Kepez. Kompleks obejmuje po…
$70,173
Willa 3 pokoi w Kepez, Turcja
Willa 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
$220,054
Szeregowiec 2 pokoi w Kepez, Turcja
Szeregowiec 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 8
Kompleks, ukończony w 2023 roku, znajduje się w dzielnicy Göksu w Antalya / Kepez. To jest 9…
$105,259
