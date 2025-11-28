Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bliźniaki z tarasem na sprzedaż w Kepez, Turcja

4 obiekty total found
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 2/2
$5,91M
Bliźniak 5 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
$4,23M
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 211 m²
Piętro 3/3
$9,57M
Sky ApartmentsSky Apartments
Bliźniak 6 pokojów w Kepez, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 m²
Piętro 3
$7,19M
