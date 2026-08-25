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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Kepez, Turcja

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3 pokojowe
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5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/7
Nowy kompleks mieszkalny w Antalya 124; Pierwsza rata jest tylko 35% 124; Instalacja na 10 m…
$115 500
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Mieszkanie 3 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Kompleks mieszkaniowy pełen luksusu i życia towarzyskiego, jeden z największych projektów mi…
$166 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Odabasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Odabasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$45 304
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$34 736
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Kompleks mieszkaniowy pełen luksusu i życia towarzyskiego, jeden z największych projektów mi…
$279 000
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