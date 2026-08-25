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Mieszkania w górach na sprzedaż w Kepez, Turcja

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1 pokojowe
28
2 pokojowe
34
3 pokojowe
17
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7 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$111 489
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$281 348
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 12/12
Mieszkanie z 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Antalyi Kepez Terra Manzara Mieszkanie z wi…
$490 680
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$94 561
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Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/8
$115 948
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Agencja
Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Mieszkanie 1 pokój w Kepez, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kepez, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/3
New apartment 1+1   Kepez, Antalya, Varsak district The proximity of urban infrastructure…
$102 514
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 11
Live a prestigious life! is provided without a percentage installment payment for a period…
$110 000
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