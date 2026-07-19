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Wille z ogrodem na sprzedaż w Kemer, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Kemer, Turcja
Willa 4 pokoi
Kemer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem w Kemer - gotowa do pobytuWyobraź sobie poranki z widok…
$411,598
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INEST HOMES
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