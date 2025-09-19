Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kastamonu
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Kastamonu, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Fakilar, Turcja
UP UP
Mieszkanie 2 pokoi
Fakilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Apartament 1 + 1 w Alanya, dystrykt MahmutlarKompleks mieszkalny Yetta Blue 4 - komfort i ja…
$116,686
Parametry nieruchomości w Kastamonu, Turcja

