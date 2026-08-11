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Domy z basenem na sprzedaż w Kas, Turcja

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wille
51
6 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 5 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$247
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
$618,942
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 5 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$319
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Willa 6 pokojów w Gelemis, Turcja
Willa 6 pokojów
Gelemis, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
$232
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Willa 6 pokojów w Kalkan, Turcja
Willa 6 pokojów
Kalkan, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
$785,665
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