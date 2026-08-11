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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Kas, Turcja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kalkan, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
$1,53M
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