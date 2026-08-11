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Mieszkania w górach na sprzedaż w Kas, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Kas, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/3
Luksusowe Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami i Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Kalka…
$522,539
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Penthouse 3 pokoi w Kas, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Dwupoziomowy Apartament z 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w Centrum Kaş, Antalya Kaş, p…
$292,206
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