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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Karsiyaka, Turcja

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1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Karsiyaka, Turcja
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Karsiyaka, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 4/2
OPIS: Na sprzedaż oferujemy przestronny apartament dwupoziomowy 3+1, położony w Bostanlı,…
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Agencja
Altincag Nieruchomości
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Parametry nieruchomości w Karsiyaka, Turcja

z garażem
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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