Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Kargı
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Kargi, Turcja

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Uzunyurt, Turcja
Dom 6 pokojów
Uzunyurt, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Położony w spokojnej okolicy Faralya, na najdalej na wschód od słynnego regionu Fethiye, ta …
$2,57M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się