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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Karacabey, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$273,913
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Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$127,172
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