Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Isparta
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Isparta, Turcja

nieruchomości komercyjne
5
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 405 m² w Kayi, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 405 m²
Kayi, Turcja
Pokoje 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 405 m²
$11,13M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się