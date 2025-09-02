Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Halkapınar
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Halkapinar, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Halkapinar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Halkapinar, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Odkryj zwierzchność luksusu mieszkającego z tymi apartamentami z widokiem na morze, położony…
$284,273
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się