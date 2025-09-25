Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Guzelbahce
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Guzelbahce, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w Guzelbahce, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Guzelbahce, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/2
Apartamenty z Widokiem na Naturę Blisko Udogodnień w İzmirze Güzelbahçe to spokojne nadmorsk…
$415,860
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się