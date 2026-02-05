Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Gomec
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gomec, Turcja

1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Sahilyolu Caddesi, Turcja
Willa 4 pokoi
Sahilyolu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,35M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się