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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Gemlik, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Piętro 1/4
Eleganckie Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Bursa Gemlik Projekt znajduje się w Kurşunlu…
$188,548
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Mieszkanie 4 pokoi w Gemlik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gemlik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Krytym Parkingiem w Bursie Te apartamenty zn…
$205,899
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