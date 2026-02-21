Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Gaziosmanpaşa
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Gaziosmanpasa, Turcja

1 pokojowe
3
2 pokojowe
8
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w 408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/21
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:High Rental Demand: Położony w dobrze znanym ro…
$210,000
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Karanfil Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karanfil Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 7 675 m²
Piętro 5/12
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:Położenie strategiczne: Położony bezpośrednio o…
$195,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się